"المركزي الأمريكي" يثبت أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الأربعاء تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، انتظارا لوضوح تأثيرات سياسات الرئيس دونالد ترامب على أسعار المستهلك في الولايات المتحدة

محمد يوسف

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