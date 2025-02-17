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رابط وموعد التقديم للبرنامج التدريبي لقيادة قطار الحرمين السريع

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" عن فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج "قيادة قطار الحرمين السريع".
ويستمر عامًا وينتهي بالعمل في إحدى الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

البرنامج التدريبي لقيادة قطار الحرمين السريع

وأتاح المعهد التسجيل للشباب السعوديين ابتداءً من اليوم الاثنين 03 فبراير 2025 م ويستمر حتى يوم الثلاثاء 19 فبراير 2025، ويتاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.srp.edu.sa.

برنامج قيادة قطار الحرمين السريع

وأوضح المدير العام لـ"سرب" سلطان السلطان أن البرنامج التدريبي يبدأ فعليًّا يوم الأحد 13 أبريل 2024 م.
وبين أن مدة البرنامج عام كامل، منها 3 أشهر في مقر المعهد و 9 أشهر من التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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