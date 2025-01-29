شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع تعاون مع "جوجل كلاود" لتطوير مهارات 3000 مستفيد من سكان العلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توقيع اتفاقية تعاون مع جوجل كلاود، وهي خطوة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لأن تصبح العلا مركزًا للنمو الرقمي والابتكار .

تطوير المهارات التقنية لسكان العلا



الأمر الذي يشكّل إنجازًا بارزًا ودليلاً على التزام الهيئة بالتحول الرقمي والارتقاء بالقدرات البشرية في المنطقة .

ستعمل الهيئة على دعوة أكثر من 3,000 مستفيد من العلا للتسجيل في دورات مصممة لتعزيز معارفهم وقدراتهم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى المجالات الرقمية الأخرى .

وفي إطار الاتفاق الذي أُعلن عنه على هامش فعاليات قمة جوجل كلاود في الرياض، تطلق الهيئة الملكية لمحافظة العُلا "معمل مهارات العلا"، لتمكين أهالي العلا من اكتساب مهارات حول أحدث التقنيات.الأمر الذي يشكّل إنجازًا بارزًا ودليلاً على التزام الهيئة بالتحول الرقمي والارتقاء بالقدرات البشرية في المنطقةستعمل الهيئة على دعوة أكثر من 3,000 مستفيد من العلا للتسجيل في دورات مصممة لتعزيز معارفهم وقدراتهم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، بالإضافة إلى المجالات الرقمية الأخرى

دورات تعليمية للذكاء الاصطناعي

وسيتم تقديم الدورات حضورية وعبر الإنترنت ضمن ثلاث مسارات رئيسية: المهارات الرقمية الأساسية والمهنية، ومهارات البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

كما سيستضيف "معمل مهارات العلا" الطلاب والمعلمين والمهتمين من العلا لتوسيع معارفهم وقدراتهم من خلال مجموعة من أدوات وخدمات جوجل كلاود الرقمية.

كما سيتسنى للمستفيدين الراغبين في تطوير معارفهم الرقمية ومهاراتهم الوظيفية، حجز أماكن لهم في هذه الدورات، علمًا بأنها ستكون مفتوحة لأولئك الذين يبدون اهتمامًا قويًا في تعلم أحدث الابتكارات التكنولوجية والتطبيقات التي توفرها جوجل.

مبادرة "معمل مهارات العلا"

وقد حرصت الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال مبادرة "معمل مهارات العلا" أن يغدو مبادرة شاملة تستكمل أهداف الهيئة طويلة الأمد في تنمية القدرات البشرية. كما يهدف التعاون إلى إنشاء معمل ابتكار رسمي من جوجل في العلا، ليكون مركزًا للتعلم المجتمعي والنمو الرقمي.

ويشكل تمكين القدرات البشرية في مجال التقنية في العلا أحد الأركان الأساسية في استراتجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا. ويأتي ذلك عبر التوسع الشامل في تقديم خدمات رقمية ذكية تعزز من تجربة الحياة اليومية للسكان، والأعمال التجارية، والمستثمرين على حد سواء، حيث تساهم تنمية القدرات البشرية في الارتقاء بمجموعة واسعة من الخدمات الرقمية التي ستساهم في تعزيز النمو المستدام وتنويع الاقتصاد في شمال غرب الجزيرة العربية والمملكة بشكل عام.