سادت حالة من الحزن في أوساط قوات الدعم السريع, بعد اغتيال القائد الميداني المعروف “جلحة”, أمس الثلاثاء. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اقتحم القيادي بالدعم السريع الربيع عبد المنعم, بث مباشر لعدد من نشطاء الدعم السريع على تطبيق “تيك توك”. https://www.facebook.com/reel/1128655788939418 وطالب الربيع, في حديث وجهه لجنود الدعم السريع, بضرورة الأخذ بثأر القائد الميداني “جلحة”, والذي لقي حتفه أمس الثلاثاء. وقال الربيع عبد المنعم, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (الثأر الحقيقي لجلحة انكم تضربوهم في شمال السودان ويجب دخول كل القوات للشمالية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. القيادي بالدعم السريع الربيع عبد المنعم يحمس الجنود: (الثأر الحقيقي لجلحة انكم تضربوهم في شمال السودان ويجب دخول كل القوات للشمالية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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