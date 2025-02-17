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نشر مواطن سوداني, مقطع فيديو لسائق بص بسواكن شرقي السودان, أثار غضب وسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق المواطن الذي كان ضمن ركاب البص, تصرف السائق عبر كاميرا هاتفه وشرح معه تفاصيل الحادثة الغريبة.
حيث ذكر الراكب أن سائق “البص”, والذي ظهر وهو نائم على الأرض, رفض إكمال الرحلة وفضل الخروج من العربة وترك الركاب في هذا الحال.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رفض السائق العودة لاستكمال المشوار رغم رجاءات إحدى السيدات التي نزلت إليه في محاولة منها لإعادته للبص ولكن دون فائدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في تصرف غريب سائق “بص” بسواكن يترك الركاب داخل العربة وينزل لينام على الأرض ويرفض بإصرار شديد مواصلة الرحلة رغم رجاءات النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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