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حكى مواطن سعودي, قصة طريفة لأحد السودانيين, كان يعمل في مجال الرعي مع رجل سعودي, بالمملكة قبل عدة سنوات.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشف راوي القصة أن السوداني كان يعاني من التعب إبان عمله في رعي الإبل والأغنام في المملكة.
وتابع: المواطن السوداني, أبلغ كفيله بعدم رغبته في إكمال العمل ويريد العودة لوطنه وذلك بسبب المعاناة التي وجدها في الرعي.
وأضاف السعودي, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن المواطن السوداني, وبعد عودته أجرى إتصال بكفيله طالبه فيه بالحضور للسودان, للعمل معه وتوعده قائلاً: (والله لو جيت اشتغلت معي في السودان أخليك ترعى النمل نملة نملة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. (والله لو جيت اشتغلت معي في السودان أخليك ترعى النمل نملة نملة) قصة طريفة لمواطن سوداني مع كفيله السعودي الذي أرهقه بالعمل في رعي الإبل والأغنام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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