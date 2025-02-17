واصلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, اهتمامها بالزواج الأسطوري لأحد رجال الأعمال السودانيين, والذي أقيم هذا الأسبوع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن رجل الأعمال “صفوت المليجي”, كان قد تزوج من سيدة أعمال حسناء في حفل أسطوري أقيم بإحدى الدول العربية. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, الذي نشر مقاطع من حفل الزواج شبه العريس برئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك, فيما وصفه البعض بأنجح “شوقر دادي”, وعلق البعض الآخر: (الشوقر دادي شغالين عرس جد الأيام دي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. إهتمام إسفيري غير مسبوق بالزواج الأسطوري لرجل الأعمال شبيه “حمدوك” من سيدة أعمال حسناء والجمهور يعلق: (الشوقر دادي شغالين عرس جد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.