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هبط فريق الأهلي شندي من الدوري الممتاز، ليكون هذا الهبوط الأول له منذ صعوده إلى هذا الدوري قبل أكثر من 14 عامًا. جاء هذا الهبوط بعد خسارته أمام الأهلي الخرطوم، حيث انتهت المباراة بفوز الأخير بهدفين دون رد.
تعتبر هذه النتيجة صدمة لجماهير الأهلي شندي، التي كانت تأمل في استمرار الفريق في المنافسة بالدوري الممتاز. على الرغم من الجهود التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني، إلا أن الأداء لم يكن كافيًا لتفادي الهبوط.
يواجه الأهلي شندي الآن تحديات جديدة في الفترة المقبلة، حيث سيتعين عليه إعادة بناء الفريق والاستعداد للمنافسة في الدرجات الأدنى. يتطلع النادي إلى استعادة مكانته في الدوري الممتاز في المستقبل القريب.
اليوم التالي
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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