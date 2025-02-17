نشر طبيب مصري, عبر صفحة زواره ومتابعيه مقطع فيديو خطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد مشاركته على نطاق واسع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الطبيب المصري, وثق لردة فعل سيدة سودانية, أشرف على علاجها بعد معاناتها مع مشاكل الإنجاب. وكشفت السيدة أنها وقبل زيارتها للطبيب المصري, كانت تعاني من مشاكل “تكيسات” في المبيض تسببت لها في آلام على مستوى جسمها, وحرمتها من الانجاب. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ الطبيب السيدة بأنها “حامل”, لأول مرة وسط ذهولها وفرحتها التي عبرت عنها بالبكاء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة والفيديو.. بعد معاناة طويلة مع مشاكل الإنجاب.. سيدة سودانية تجهش بالبكاء داخل العيادة بعد أن أبلغها طبيب مصري بأنها حامل لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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