شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر تبنت نظام شامل لحقوق الإنسان خلال مجموعة من الإصلاحات والمبادرات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، على أهمية التقرير الصادر حول ملف حقوق الانسان فى جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في جنيف.

وأوضح النائب رياض عبد الستار ، في بيان له، أن مصر تواصل تعزيز حقوق الإنسان من خلال مجموعة من الإصلاحات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وضمان حقوقهم الأساسية.

وأشاد بالتقدم الذي حققته الدولة في مجالات مثل تعزيز حرية التعبير وتفعيل دور المجتمع المدني، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة برسالتها في تحقيق العدالة والمساواة للجميع.

وأضاف النائب أن الحكومة المصرية تعمل على بناء نظام شامل لحقوق الإنسان، يضمن حقوق الأفراد ويعزز من مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية.