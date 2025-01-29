شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "العوجة وكرم أبو سالم".. 200 شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

شاحنات مساعدات إغاثية

الدمام - شريف احمد - دخلت اليوم 200 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة من بينها 11 شاحنة وقود.وأفاد مصدر مسؤول بميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن جميع الشاحنات دخلت للقطاع عبر معبري العوجة البري، وكرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة.وأوضح المصدر أن إجمالي الشاحنات التي دخلت للقطاع منذ دخول الهُدنة حيز التنفيذ يوم الأحد من الأسبوع الماضي بلغت 2560 شاحنة من بينها 2404 شاحنات مساعدات إغاثية وإنسانية و 156 شاحنة وقود وغاز الطهي.