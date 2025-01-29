شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض مساء اليوم الأربعاء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ونائب سفير مملكة البحرين لدى المملكة خليفة علي حمد المناصير، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

