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مقتل 15 شخصاً في تدافع خلال مهرجان بالهند

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مقتل 15 شخصاً في تدافع خلال مهرجان بالهند

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى تدافع خلال مهرجان في الهند يعد الأكبر في العالم، إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين، وفق ما أفاد أحد الأطباء من المهرجان.

ويتجمع عشرات الملايين لحضور المهرجان الذي يستمر ستة أسابيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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