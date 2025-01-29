مقتل 15 شخصاً في تدافع خلال مهرجان بالهند

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى تدافع خلال مهرجان في الهند يعد الأكبر في العالم، إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين، وفق ما أفاد أحد الأطباء من المهرجان.

ويتجمع عشرات الملايين لحضور المهرجان الذي يستمر ستة أسابيع.