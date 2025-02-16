شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب شامل لتجار هذه المحافظة احتجاجًا على اعمال البلطجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أعلن تجار سوق الجبارة في مديرية مريس بمحافظة الضالع عن تنفيذ إضراب شامل يوم غدٍ الاثنين، احتجاجًا على الاعتداءات المتكررة وأعمال البلطجة التي يتعرضون لها من قبل مسلحين، في ظل غياب أي إجراءات رادعة من الجهات الأمنية والعسكرية.

وأكد التجار في بيان لهم أنهم ناشدوا مرارًا الجهات المختصة للتدخل ووضع حد لهذه التجاوزات، إلا أن استغاثاتهم لم تجد أي استجابة، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإغلاق التام للسوق تعبيرًا عن رفضهم لاستمرار هذه الانتهاكات.

ودعا التجار السلطات المحلية والأمنية إلى القيام بواجبها في حماية الأسواق والتجار من أعمال الفوضى والابتزاز، مؤكدين أن التصعيد قد يتواصل في حال لم يتم اتخاذ إجراءات حازمة ضد المعتدين.