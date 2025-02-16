شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة ...ٍسياسي يمني يكشف عن قرب عودة الرئيس هادي للحكم "تفاصيل خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ن الصحفي ماجد الداعري هجومًا لاذعا على مجلس القيادة الرئاسي، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس هادي بنقل صلاحياته للمجلس كان مشروطًا بثلاثة محددات رئيسية لم يتم تنفيذها. وأوضح الداعري أن هذه المحددات تمثلت في استعادة شرعية الدولة، إجراء مصالحة وطنية شاملة، وإنقاذ الأوضاع الاقتصادية، إلا أن مجلس القيادة فشل في تحقيق أي منها، بل زاد الوضع سوءًا.

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