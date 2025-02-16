شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر حكومي: تعديلات في 8 حقائب وزارية وبن مبارك باق في منصبه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أفاد مصدر حكومي يمني عن توافق على إجراء تعديل وزاري يشمل 8 حقائب في حكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من بينها وزارات الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الصحة العامة والسكان، الكهرباء والطاقة، والتربية والتعليم.

ونقل الصحفي فارس الحميري عن المصدر الحكومي قوله: أنه لا توجد نقاشات رسمية حاليًا بشأن تغيير رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك.

ياتي ذلك في وقت تزايدت فيه التوقعات بتغيير رئيس الحكومة الحالي احمد بن مبارك عقب الفشل الذريع في نلف الخدمات وعلى راسها الكهرباء والمياة.