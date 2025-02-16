شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة محبة توزع سلال غذائية للأسر المتعففة في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مت مبادرة محبة الخيرية يوم أمس بتوزيع سلال غذائية للأسر المتعففة في العاصمة عدن. يأتي هذا التوزيع في إطار المشاريع السنوية التي تنفذها المبادرة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بهدف تلبية احتياجات 80 أسرة من الأسر المتعففة. وتعتبر هذه الخطوة المرحلة الأولى من مشروع الخير لشهر رمضان، حيث ستتبعها العديد من الأنشطة الخيرية الأخرى خلال الشهر الفضيل.

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة محبة توزع سلال غذائية للأسر المتعففة في العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.