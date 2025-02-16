شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يوافق على استئناف عمل شركات الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أكدت مصادر مصرفية أن البنك المركزي في عدن وافق على استئناف عمل شركات الصرافة ابتداءً من اليوم الاثنين، وذلك بعد أيام من التوقف، مع فرض ضوابط صارمة لتنظيم عمليات الصرف والحد من المضاربة.

وأوضحت المصادر أن الضوابط تشمل تحديد سقف البيع والشراء عند 2000 ريال سعودي، إضافة إلى حظر التعامل مع المضاربين، مع التهديد بعقوبات مشددة ضد المخالفين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود البنك المركزي للحد من تدهور العملة المحلية وضبط الأسواق المالية في المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.