«شركاء اليمن» يبحثون تعزيز الدعم وتسريع التنمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شارك «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، الأحد، في استضافة اجتماع «مجموعة شركاء اليمن»، بحضور عدد من المنظمات الأممية والدولية والمانحة لليمن؛ وذلك لمناقشة دعم خطة الحكومة اليمنية للتنمية الاقتصادية والأولويات العاجلة في اليمن.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” بحث الاجتماع التحديات والمستجدات التنموية في اليمن، وسبل تعزيز التعاون بين الشركاء، إلى جانب مناقشة الخطط الداعمة تسريع العملية التنموية، بما يدفع بجهود السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية.

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