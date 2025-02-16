بالصور- هدى المفتي تخطف القلوب بإطلالتها السوداء

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة المصرية هدى المفتي، أنظار الجمهور، في أحدث إطلالتها عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلاله جمالها وأنوثتها، فكانت ترتدي توب باللون الأسود ضيق ذات أكمام طويلة مع تنورة ضيقة وقصيرة سوداء و دونتيل اسود شفاف تحتها، وقد طبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها، وربطت شعرها غلى الأعلى الاعلى على شكل كعكة.

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وكانت إحتفلت هدى المفتي بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة، من خلال مجموعة صور، ظهرت فيها وهي تمسك قالب حلوى بيدها، مرتديةً فستاناً أسود ضيقاً وطويلاً، بكمين طويلين، إستعرضت من خلاله رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً.

وعلقت هدى على المنشور قائلة: "6 ديسمبر، أنا أحب اليدين. إنها السمة الأكثر وضوحًا في الشخص، بصرف النظر عن العينين . من خلال النظر إلى يدي شخص ما، يمكنك تحديد مقدار الحياة التي عاشها، وأنواع الوظائف التي شغلها، وما هي مواهبه، وكيف يشعر...على أي حال، لا شيء مهم، أردت فقط مشاركة إحدى أفكاري معك اليوم. أتمنى لك كل التوفيق، دائمًا، أنت حقًا ولكن ليس حقًا أنت".

