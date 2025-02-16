بمناسبة رمضان وزارة الخدمة المدنية بصنعاء تعلن هذا النبأ السار لكافة موظفي الدولة

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عدن - ياسمين التهامي - �مناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وزارة الخدمة المدنية بحكومة صنعاء تعلن هذا النبأ السار لكافة موظفي الدولة تنفيذاً لتوجيهات قائد المسيرة القرآنية، استكملت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري إعداد وإصدار كشوفات مرتبات شهري يناير و فبراير لعام 2025م، دفعة واحدة تخفيفاً على موظفي الدولة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك 1446هـ، لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة. وأكدت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، موافاتها اليوم لوزارة المالية بالخلاصات والكشوفات التفصيلية لاستكمال التعزيز بالمرتبات بحسب المعايير وقوائم الصرف المحددة في قانون الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، وإبلاغ البنك المركزي اليمني، و"كاك بنك"، وهيئة البريد، بكشوفات الصرف التفصيلية. وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف ستشمل كافة موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى. العلاقات العامةوزارة الخدمة المدنية والتطوير الاداري -

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