شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد بداية الصوم الكبير فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الأخوة الأقباط عن معرفة موعد بدء الصوم الكبير للعام الميلادى الجديد 2025، إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025. ويسبق عيد القيامة المجيد، الصوم الكبير ويعتبر أطول فترة صوم فى الكنيسة.

تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير أو كما يعرف بالصوم الأربعيني المقدس يوم الإثنين الموافق 24 فبراير ويستمر لمدة 55 يوم، فالصوم هو أحد الركائز الأساسية فى الإيمان المسيحي.

موعد بداية الأصوام لعام 2025:

1. صوم يونان: من الإثنين 10 فبراير (3 أيام).

2. الصوم الكبير: يبدأ يوم الإثنين 24 فبراير وينتهى بالاحتفال بعيد القيامة فى أبريل.

3. صوم الرسل: يبدأ يوم الاثنين 9 يونيو 2025 بعد عيد العنصرة.

4. صوم السيدة العذراء: الخميس 7 أغسطس 2025.

5. صوم الميلاد المجيد: يبدأ الثلاثاء 25 نوفمبر.

جدير بالذكر، أن النتيجة القبطية تعتمد على التقويم القبطى، ويتكون 12 شهرًا كل منها يتألف من 30 يومًا تقريبا، بالإضافة إلى شهر صغير يُسمى "نسيء" مكون من 5 أو 6 أيام حسب السنة الكبيسة. كما تُستخدم النتيجة القبطية لتحديد مواعيد الأعياد والمناسبات الدينية.