شكرا لقرائتكم خبر عن رفضوا قياس الضغط وأعادوني بلا علاج: مسنة تشتكي الإهمال في مستشفى "بن سلمان" بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عدن- جهينة:

شكت سيدة مسنة تعرضها للإهمال وسوء التعامل في مستشفى عدن الذي أُطلق عليه مؤخرًا اسم "مستشفى الأمير محمد بن سلمان".

وقالت ام اكرم ل"جهينة" إنها وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى في حالة صحية متدهورة، حيث كانت تعاني من ارتفاع حاد في ضغط الدم أثناء توجهها إلى المستشفى.

وأوضحت أن الطاقم الطبي رفض قياس الضغط لها بحجة ضرورة الحجز المسبق.

وأضافت أنها ناشدت العاملين بالمستشفى النظر في حالتها الحرجة وقياس الضغط فقط، خاصة أن الجهاز كان قريبًا منها، لكنهم أصروا على رفض طلبها.

وأشارت إلى أنها غادرت المستشفى دون تلقي أي خدمة طبية، ما اضطرها إلى التوجه إلى مستشفى الجمهورية لطلب المساعدة.

وطالبت السيدة الجهات المختصة بالتحقيق في مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى، خاصة بعد الترويج الكبير في الاعلام السعودي واليمني بأنها ستقدم خدمات مجانية، في حين يعاني المرضى من الإهمال وسوء المعاملة حد تعبيرها.