الامارات | بيان "شديد اللهجة" من الزمالك.. "كرة مصر لا تراعي إلا نادياً واحداً فقط"!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة التعاقد مع خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام حتى يضع حداً للأخطاء التحكيمية الجسيمة في الدوري، منتقداً القرارات التحكيمية المجحفة خلال مباريات الفريق، على حد تعبيره.

وأصدر الزمالك بياناً رسمياً نشره عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "تابع مجلس إدارة النادي الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي شهدتها بعض مباريات النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري، والتي أثرت بشكل مباشر على نتائج تلك المباريات، لتؤكد على استمرار المستوى المتدني لمنظومة التحكيم منذ بداية الموسم".

وأضاف: "مجلس الإدارة كان يعتقد أن صوت الحق والعدل هو الذي يحترم، وليس التلويح بالتهديد والاستقواء، ولكن للأسف في الآونة الأخيرة ومنذ بداية الموسم الكروي الحالي ونحن نرى أشياء ليس لها علاقة بالعدل ولا الحق، وهو ما تسبب في حالة من الغضب العارم لدى جماهير القلعة البيضاء خاصة في ظل حالة اللامبالاة والتجاهل التام لتلك الأخطاء من جانب المسؤولين عن كرة القدم المصرية".

وأوضح: "يريد مجلس الإدارة تذكير المسؤولين عن كرة القدم في مصر بالتعهدات التي أعلنوها قبل انطلاق الموسم الجاري، وإخطارهم بوجود أزمة حقيقية في التحكيم منذ بداية الموسم، وطالبت العديد من الأندية وعلى رأسها الزمالك بسرعة حلها، خاصة أن ما يحدث من تكرار للأخطاء يؤكد عدم متابعة المسؤولين عن المسابقين للمباريات".

وأكمل البيان: "تم الاتفاق بحضور جميع أندية الدوري ورئيس اتحاد الكرة ورئيس رابطة الأندية على إسناد رئاسة لجنة الحكام لخبير أجنبي، وهذا لم يحدث حتى الآن دون سبب واضح، وهو ما يثير مخاوف نادي الزمالك بأن ما يحدث من أخطاء فجة أمر مقصود لإبعاد الزمالك عن المنافسة.. الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباريات الدوري رأت العديد من الأندية أنها متعمدة لصالح نادي واحد حصل على العديد من النقاط غير المستحقة نتيجة لتلك الأخطاء التي يرتكبها الحكام دون خوف ولا خشية من محاسبة، وهو ما يقتل المنافسة العادلة بين جميع الأندية المشاركة في المسابقة، وبالطبع يقلل من قيمة المسابقة الأكبر والأقدم في المنطقة".

وتابع: "لا يخفى على أحد أن دورينا، للأسف، سبقته دوريات أخرى عديدة أصبحت أكثر احترافية ومراعاة للعدالة حتى أصبحت مبارياتنا وما بها من أخطاء تحكيمية فادحة مثار سخرية كل الاستوديوهات في البلاد المجاورة، ورغم تقديم العديد من الوعود بإقامة مسابقة عادلة، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية، إلا أن الواقع يؤكد على أن الأمور تسير إلى الأسوأ، لذلك يطالب نادي الزمالك بالآتي: سرعة التعاقد مع خبير أجنبي لقيادة التحكيم المصري لإنقاذ ما تبقى من الموسم، ومحاسبة الحكام المخطئين وإبعادهم عن المباريات في الفترة المقبلة، وإعادة تقييم جميع الحكام المسؤولين عن إدارة المباريات".

وختم البيان: "نحن أكبر قلعة رياضية في مصر جماهيرنا بالملايين في كل مكان بالعالم.. سيكون بياننا هذا هو الحد الفاصل بين الحق والظلم فإذا لم يلتزم الجميع بمفاهيم الحق فلنا موقف آخر ومعنا كل الشرفاء والخلصين من جمهور الزمالك وجماهير الأندية الأخرى المتضررة من تلك المنظومة التي لا تراعي إلا ناديا واحداً فقط".

ويحتل الزمالك المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري بعد الجولة العاشرة برصيد 20 نقطة بالمشاركة مع غريمه الأهلي، متأخران بفارق نقطة عن نادي بيراميدز "المتصدر".