شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق الأهلى فوزاً كبيراً على الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر.

ويتواجد فريق بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 30 نقطة، يليه الزمالك فى المرتبة الثالثة برصيد 27 نقطة، والمصرى فى المركز الرابع برصيد 23 نقطة، ثم البنك الأهلى خامسا برصيد 22 نقطة.

وجاء ترتيب الدورى كالتالى:



جدول ترتيب الدورى

ويستعد الأهلى والزمالك لمباراة القمة التى تقام فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.