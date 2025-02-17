اخبار الرياضه

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية

0 نشر
0 تبليغ

  • جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية 1/2
  • جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الإثنين، 17 فبراير 2025 11:23 ص

حقق  فريق الأهلى فوزاً كبيراً على الإسماعيلي برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة فى صدارة الدورى مؤقتا، بينما تجمد رصيد الدراويش عند 12 نقطة فى المركز الرابع عشر.

ويتواجد فريق بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 30 نقطة، يليه الزمالك فى المرتبة الثالثة برصيد 27 نقطة، والمصرى فى المركز الرابع برصيد 23 نقطة، ثم البنك الأهلى خامسا برصيد 22 نقطة.

وجاء ترتيب الدورى كالتالى:


جدول ترتيب الدورى

 

ويستعد الأهلى والزمالك لمباراة القمة التى تقام فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

 

وكثفت لجنة الحكام باتحاد الكرة اتصالاتها لاختيار طاقم حكام مباراة قمة الأهلى والزمالك ، المحدد لها السبت المقبل، واستبعدت اللجنة الاتحادين البرتغالى والسويسرى من حساباتها بسبب جنسية جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، ومارسيل كولر المدير الفني للأهلى.

وخاطبت لجنة الحكام أكثر من 8 اتحادات أوروبية، أبرزها إنجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا والمجر وبولندا، من أجل اختيار طاقم حكام مميز لادارة اللقاء المرتقب.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا