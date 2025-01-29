شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب إعلام الأسرى: الإفراج عن 32 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالمؤبد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن مكتب إعلام الأسرى، يفيد بأنه سيتم الإفراج عن 32 أسيرا فلسطينيا محكوما عليهم بالمؤبد و48 من الأحكام العليا، و30 من الأطفال، غدا الخميس، فيما قالت حركة حماس، إنها قررت الإفراج غدا عن ثلاثة محتجزين إسرائيليين.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت إنه سيتم إطلاق سراح 8 محتجزين بينهم 5 تايلانديين غدا، كما نقلت الوكالة عن مصادر إسرائيلية، قولها إن إسرائيل أكدت أنه سيتم الإفراج عن 3 محتجزين أحياء من الرجال.