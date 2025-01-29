شكرا لقرائتكم خبر عن "إير فرانس" تستأنف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتزم الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" استئناف رحلاتها إلى بيروت، والتي تم تعليقها منذ سبتمبر الماضي، اعتبارا من السبت القادم بواقع مبدئيا خمس رحلات أسبوعيا، حسبما أعلنت شركة الطيران اليوم الأربعاء.



أما "ترانسافيا"، وهي شركة فرعية منخفضة التكلفة تابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية الهولندية، فسوف تستأنف رحلاتها بين مطاري أورلي وبيروت في 13 فبراير القادم، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا في البداية.