الامارات | "زامر الحي لا يطرب".. رونالدو يكشف عن إعجاب ابنه بلاعب غيره

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - "زامر الحي لا يطرب".. مثل عربي قديم، لكنه انطبق على نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، حيث اعترف رونالدو، بأن ابنه ماتيو معجب باللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد، ويفضله عليه نفسه (رونالدو).

وقال رونالدو في حديث مع الإعلامي الإسباني إيدو أغيري، إن: “ابني ماتيو يحب مبابي. يقول لي: "بابا، إنه أفضل منك "، وأنا أقول له: "من لديه أهداف أكثر؟"، إنه أمر مضحك".

وأعلن الإسباني إيدو أغيري، أحد أصدقاء رونالدو المقربين، عن إجراء حوار مع الأسطورة البرتغالي، وسيكشف فيه عن تفاصيل مثيرة حول مستقبله الكروي وعدة مواضيع أخرى.

ومن أبرز المواضيع التي سيتناولها الحوار، مستقبل رونالدو مع النصر، وآراؤه حول فريقه السابق ريال مدريد، وعلاقته برئيس النادي فلورنتينو بيريز.

كما سيتحدث "الدون" عن منافسه ليونيل ميسي، والنجم الشاب فينيسيوس جونيور، والفرنسي كيليان مبابي.

كما سيقدم رونالدو بعض اللمحات عن حياته العائلية، حيث يرتبط بشريكته جورجينا رودريغيز.

وسيُبث الحوار يوم الاثنين المقبل، عبر برنامج الشيرنغيتو الإسباني الشهير، وفق ما أعلنته صفحة البرنامج على "فيس بوك".