دوري أبطال أوروبا: حظوظ سيتي "1 %" لتخطي ريال مدريد بحسب غوارديولا

الرياص - اسماء السيد - لندن : يعتقد مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، الإسباني بيب غوارديولا، ان فريقه يملك حظوظا بنسبة "1 في المئة" للتأهل على حساب ريال مدريد الإسباني خلال مواجهتهما المرتقبة الأربعاء في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وخسر سيتي على أرضه 2 3 مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، رغم تقدمه 2 1 قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي على حامل اللقب.

وقال غوارديولا "هامش الفوز في (ملعب) برنابيو بعد هذا الموقف، الجميع يعلم، النسبة المئوية للتأهل، قد تكون 1 في المئة.. ستكون ضئيلة جدا".

تابع المدرب الفذ الذي قاد سيتي إلى اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه في الموسم قبل الماضي "سنحاول قدر الإمكان، هذا مؤكد. سنلعب كما اعتدنا، لكن الواقع أننا هذا الموسم على مسافة بعيدة من مستوياتنا".

أردف مدرب الفريق المملوك للإمارات "كنا ضعيفين جدا، جدا، في الأداء والنتائج هذا الموسم".

ويخوض سيتي المباراة بعد فوزه الكبير على نيوكاسل القوي في الدوري الإنكليزي نهاية الأسبوع، برباعية نظيفة، بينها ثلاثية (هاتريك) لمهاجمه المصري عمر مرموش القادم بصفقة كبيرة من أينتراخت فرانكفورت الألماني.

تابع مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق "لمباراة واحدة، السبت، لعبنا جيدا، انما هذا لن يغير الرأي السائد والواقع. لكن بالطبع، من الجيد أن نسافر إلى مدريد بعد نتيجة مماثلة".