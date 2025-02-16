شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي 2009» يواجه ريال مدريد اليوم فى بطولة «الكأس الدولية» بقطر والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلى مواليد 2009 فى الثانية والنصف ظهر اليوم، الأحد، مع ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من بطولة «الكاس الدولية» الودية، المقامة فى قطر.

فريق الأهلي مواليد 2009 خسر مباراته الأولى أمام كاشيوا ريسول الياباني، لذا يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد من أجل مواصلة مشواره في البطولة.

ويأتي الأهلي في المجموعة الثانية إلى جانب أندية كاشيوا ريسول وريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، بينما تضم المجموعة الأولى أكاديمية أسباير القطرية، وأكاديمية محمد الخامس المغربية، ورينجرز الأسكتلندي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

وتضم بعثة الأهلي في قطر وليد سليمان مدير قطاع الناشئين، والكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع، وأسامة زكي مديرًا فنيًّا للفريق، وممدوح عبيد مدربًا عامًّا، ومصطفى عبد العظيم مدربًا للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، وباهر عبد العزيز إداريًّا، وأحمد عبد الله عيد محلل الأداء.

وتضم قائمة الفريق 22 لاعبًا وهم كل من: رجب أحمد ومحمد عبيد حارسي مرمى، ومحمد السيد وآدم محمد يوسف ومحمد عماد وعبد العزيز خالد وسيف كريم وسيف الدين تامر وخالد يحيى ويحيى وائل رياض ومحمد الهواري ومحمد أيمن ومحمد حمدي قمر الدولة وشوقي السعيد ومحمد خالد ومحمد الصاوي ومحمد يوسف ومحمد المتولي ومحمود إبراهيم ومحمد علاء وإبراهيم نبيل ومالك فتحي.