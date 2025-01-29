شكرا لقرائتكم خبر انطلاق فعاليات رالي حائل الدولي 2025 بمشاركة البطل السعودي معاذ حريري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك البطل السعودي معاذ حريري، في رالي حائل تويوتا الدولي 2025، الذي تنطلق فعالياته 30 يناير، ويستمر حتى 1 فبراير المقبل، وسط أجواء حماسية وتوقعات بمنافسة قوية، حيث يتطلع حريري، لتكرار إنجاز العام الماضي بحصوله على المركز الأول فئة SSV.

ويشهد رالي هذا العام، مشاركة فئة جديدة وهي فئة الأساطير بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسه، ويشارك فيها الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، لذا يتوقع أن يشهد الرالي هذا العام وجود منافسات وتحديًات كبيرًة بين أفضل السائقين المحليين والدوليين.

وكان حريري، قد أنهى استعداداته بشكل كامل للمشاركة في رالي حائل الدولي 2025 على متن سيارته كانام مافريك مكيون، حيث خضع لتدريبات فنية وبدنية مع فريقه الفني ومساعده الملاح الدولي شوبين كيريل، صاحب الخبرة الممتدة لأكثر من 24 عامًا في سباقات الراليات، لتحليل أداء الجولات السابقة ووضع خطة استراتيجية تضمن الحفاظ على الصدارة، وتؤهله للموسم الجديد بروح عالية، حيث تعد هذه المشاركة بمثابة انطلاقة هامة له في موسم 2025.

وفي تصريحات له قبيل انطلاق السباق، أكد معاذ حريري جاهزيته التامة وقال: "الموسم الجديد يحمل الكثير من التحديات، ولكنني متفائل وسأسعى لتحقيق نتائج مميزة، وهذه البطولة تعتبر نقطة انطلاق هامة لموسم مليء بالفرص، كما أنها تتيح لي فرصة لتطوير مهاراتي والتأهل للمشاركة في البطولات الدولية الأخرى، وتمثيل المملكة بشكل مشرف في المحافل العالمية."

وعلى مدار الأشهر الماضية، حقق حريري نتائج مبهرة في عدة بطولات، حيث فاز بالمركز الأول في بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية فئة SSV، بعد موسم ملحمي، حيث حقق المركز الأول في رالي حائل الدولي 2024، ورالي تبوك 2024، والمركز الثالث في رالي القصيم 2024، رغم تعرضه لحادث انقلاب سيارته، لكنه نجح وأكمل السباق في المركز الثالث، كما حقق المركز الخامس في رالي جدة 2024، بينما حصل علي المركز الرابع في بطولة الشرق الأوسط لفئة SSV، والمركز الحادي عشر في الترتيب العام.

وفي عام 2023، أحرز حريري المركز الثاني في بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2023 في فئة T4.

ويقام رالي حائل تويوتا الدولي 2025، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وهيئة تطوير منطقة حائل، بالتعاون مع "جميل لرياضة المحركات" و"البنك السعودي للاستثمار"، ويشهد مشاركة أكثر من 116 مركبة من 6 فئات، تشمل بطولة العالم للباها، بطولة الشرق الأوسط للباها، كأس آسيا للدراجات النارية، وبطولة السعودية تويوتا. يشارك في الرالي 77 متسابقًا في فئة السيارات و39 في فئة الدراجات النارية، بالإضافة إلى نخبة من السائقين مثل: عبدالله باخشب، أحمد الصبان، وحسن جميل. ويتكون على ثلاث مراحل: التمهيدية وتبدأ من 30 يناير، والأولى 31 يناير، والمرحلة الثانية 1 فبراير.

ويُذكر أن دعم مكيون لـ "حريري" يعد إضافة مهمة له، ويعكس مدى التزام الشركة بتطوير هذا القطاع ودعم الرياضيين السعوديين، خاصة في مجال رياضة السيارات. لمعرفة آخر أخبار البطل السعودي ومشاركاته ونتائج السباقات، يمكن للجمهور متابعة حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي (@moaazharirisa).