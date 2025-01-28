شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة مفاجئة ...إتخاذ قرار صارم بشأن الوحدة"وثيقة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتخذ اتحاد كرة القدم قرار ر ايقاف مدرب الوحدة عدن قيس محمد صالح بعد شكوى نادي التلال وجاء في نص القرار



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