شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل احد رواد اذاعة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صنعاء - جهينة:

توفي اليوم الإعلامي والكاتب جمال الرميم، مدير عام إدارة الأخبار بإذاعة صنعاء، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في المجال الإعلامي والإذاعي.

وأثرى الراحل المكتبة الإذاعية في إذاعة صنعاء بالعديد من المسلسلات والبرامج الثقافية والمتنوعة على مدى عقود، مما جعله أحد الأسماء البارزة في المشهد الإذاعي اليمني.

وبرحيله، يفقد الوسط الإعلامي أحد أبرز صناع المحتوى الإذاعي الذين أسهموا في تعزيز دور الإذاعة كمصدر للمعلومة والثقافة في اليمن.