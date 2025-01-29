شكرا لقرائتكم خبر عن بينما يواصل معلمو تعز إضرابهم.. محافظة اخرى تعتمد حافز شهري للمعلمين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شبوة- جهينة:

وجّه محافظ شبوة، عوض محمد بن الوزير، باعتماد 100 مليون ريال شهريًا كحوافز للمعلمين الميدانيين، في ظل الإضرابات التي تشهدها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين.

وبحسب إعلام المحافظة، فقد تضمنت التوجيهات صرف المبلغ فور استكمال مكتب التربية والنقابة رفع كشوف المستحقين.

كما شدد المحافظ على ضرورة التزام الجهات المعنية بسرعة إعداد الكشوفات لضمان وصول الحوافز إلى المعلمين العاملين في الميدان.

وأكد المحافظ بن الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود السلطة المحلية لدعم قطاع التعليم والتخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه المعلمين.

يأتي هذا القرار في وقت اعتمدت فيه محافظة عدن 30 ألف ريال كحافز شهري للمعلمين من إيراداتها، فيما تصرف محافظة مأرب 70 ألف ريال لكل معلم شهريًا، بينما تظل محافظة تعز عاجزة عن تقديم أي حوافز نظرًا للعدد الكبير للمعلمين وضعف الإمكانيات المتاحة وفق اعلام محافظة تعز.