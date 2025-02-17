شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط آبل vs خرائط جوجل.. هل تصبح الإعلانات جزءًا من تجربة المستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تمتلك جهاز iPhone، فلديك خيار الاختيار بين خرائط آبل وخرائط جوجل لمساعدتك في التنقل من النقطة "أ" إلى النقطة "ب" بأمان وسرعة. وحتى إذا كانت نسبة كبيرة من مستخدمي iPhone يستخدمون خرائط جوجل، فإن حقيقة أن خرائط آبل هي تطبيق الملاحة الافتراضي على iPhone تترك قاعدة مستخدمين كبيرة للتطبيق.

لماذا عدد مستخدمي خرائط آبل مهم جدًا؟ وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج في أحدث إصدار من نشرته الإخبارية Power On، تفكر آبل مرة أخرى في تحقيق الدخل من تطبيق الخرائط الخاص بها.

وهذا من شأنه أن يساعد أعمال الإعلان الداخلية الخاصة بشركة آبل والتي تقدم حاليًا إعلانات لتطبيقات Apple News وApple Stocks ، ويقول جورمان إن ما تتطلع آبل إلى القيام به سيكون مشابهًا لما تفعله جوجل الآن مع الخرائط حيث يدفع مطعم أو أي عمل تجاري آخر موجه للمستهلك لشركة جوجل لتظهر أعلى القائمة في نتيجة البحث.

بالإضافة إلى الدفع مقابل إدراج أكثر وضوحًا في نتيجة بحث على خرائط آبل، قد تتمكن الشركات أيضًا من دفع المال لشركة آبل لتسليط الضوء على مواقع البيع بالتجزئة الخاصة بها على الخريطة نفسها.

ويقول جورمان إن آبل عقدت مؤخرًا اجتماعًا لجميع العاملين في فريق الخرائط، حيث قالت الشركة إنها تدرس تحقيق الدخل من تطبيق الخرائط ، ولا يوجد أي عمل جارٍ ولا يوجد تاريخ مدرج في أي جدول زمني لبدء العمل في مثل هذا المشروع.

وتمكنت Google من توليد قدر لائق من الإيرادات من خلال استثمار خرائط Google ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن Apple لا تستطيع فعل الشيء نفسه. لقد نمت وحدة الخدمات التابعة للشركة الأخيرة بسرعة وهي الآن ثاني أكبر وحدة أعمال لشركة التكنولوجيا العملاقة بعد iPhone في الإيرادات، بالنسبة للربع المالي الأول الصادر مؤخرًا من عام 2025، أعلنت الشركة عن 26.34 مليار دولار في إيرادات الخدمات .

اعتبارا من العام الماضي، كان لدى Apple Maps ما يقرب من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم، وخلال شهر أكتوبر من عام 2024، كان لدى Google Maps 2 مليار مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم.

ويرجع هذا التناقض الكبير (لدى Google Maps أربعة أضعاف عدد المستخدمين) إلى كون Android هو نظام التشغيل المحمول الأكثر استخدامًا للهواتف في جميع أنحاء العالم ، ولا يتم تقديم Apple Maps لمستخدمي Android.

في أغسطس الماضي، كانت هناك تكهنات بأن شركة Apple تستعد لإطلاق نسخة من تطبيق Apple Maps تعمل على نظام Android ، وهذا منطقي، حيث إن السماح لمستخدمي Android بالوصول إلى تطبيق Apple Maps يزيد من عدد الأشخاص الذين قد يشاهدون التطبيق ويزيد من عائدات الإعلانات المحتملة التي يمكن أن تحققها Apple Maps ، ونتيجة لهذا، لن نتفاجأ إذا ما قامت Apple بإنشاء نسخة من تطبيق Apple Maps تعمل على نظام Android في نفس الوقت الذي تجني فيه الأموال من التطبيق.