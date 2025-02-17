شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الإسرائيلي يحجز على أموال إضافية من السلطة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقّع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، على حجز إضافي بقيمة 320 مليون شيكل، من أموال السلطة الفلسطينية، وتخصيصها لصالح الأسر الإسرائيلية ضحايا العمليات المسلحة.



وقالت القناة السابعة الإسرائيلية التي أوردت النبأ إن هذه هي أحدث حلقة في سلسلة من الحجوزات على أموال السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يمنعها من استخدام الأموال ويخصص أموال السلطة لضحايا العمليات الفلسطينية وعائلاتهم.



وبرر سموتريتش هذا الإجراء بأنه يجفف مصادر تمويل العمليات المسلحة، ويعزز من قدرة إسرائيل على كبحها والتصدي لها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يُضاف إلى خصم رواتب غزة، وتجميد المدفوعات للمسلحين، ومجموعة أخرى من التدابير التي اتخذها وفقًا للسياسة الصارمة التي ينتهجها منذ أن تولى منصبه.