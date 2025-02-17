شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سامح الشيمي: مصر أعادت كتابة قواعد اللعبة الدبلوماسية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

ثمّن النائب سامح الشيمي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الجهود المصرية في إتمام اتفاق الهدنة ووقف الحرب في غزة، بجانب الرفض القاطع للتهجير، بما يؤكد الإرادة السياسية المصرية الصلبة، مشيرًا إلى أنه منذ بداية الأزمة، رسم الرئيس السيسي خريطةً واضحةً للعمل: "لا مساومة على الحقوق، ولا تراجع عن المبادئ".

وقال النائب سامح الشيمي، في بيان له، إن مصر ضمنت إتمام اتفاق الهدنة ووقف الحرب، ووصول المساعدات، من خلال تدفق مئات الشاحنات الإغاثية إلى غزة عبر معبر رفح، الذي تحول إلى "شريان حياة" تحت الإدارة المصرية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي في لقاءاته المتعددة مع رؤساء العالم، ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي، رونالد لاودر، قطع الرئيس الشك باليقين: "لا حلول خارج إطار الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية"، وهذا الموقف لم يكن خطابيًا، بل تحول إلى فعلٍ ملموس عبر فتح معبر رفح على مدار الساعة، وتقديم دعمٍ إنساني تجاوز 50 ألف طن من المواد الغذائية والدوائية.

كما استحضر "الشيمي" تصريحات الرئيس السيسي منذ اليوم الأول للأزمة: "أمن فلسطين جزءٌ لا يتجزأ من أمن مصر القومي"، مؤكدًا أن معبر رفح لم يُغلق أبوابه رغم الضغوط، بل تحول إلى جسرٍ لإدخال 70% من إجمالي المساعدات الدولية إلى غزة، بما يعكس "التزامًا تاريخيًا لا يُنكره إلا جاحد".

وأوضح أن مصر أثبتت للعالم، أن الدبلوماسية ليست مفاوضاتٍ ورقية، بل هي إرادةٌ تُترجم على الأرض، فاتفاق وقف إطلاق النار ووقف التهجير، ليس نهاية المطاف، بل بدايةٌ لمسارٍ يُعيد للشعب الفلسطيني كرامته، ويُجبر العالم على الاعتراف بأن "مصر العروبة" ما زالت قلعةَ الحق التي لا تُهزم.