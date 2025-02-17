شكرا لقرائتكم خبر عن عضو صناعة النواب: مصر عازمة على إحداث طفرة في البحث العلمي والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بضرورة التركيز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تسهم في خدمة الإقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الإهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات السيسي تضع مصر على طريق العصر والثورة التكنولوجية والرقمية وثورة الذكاء الاصطناعي والجمهورية الجديدة.

ونوه عضو صناعة البرلمان، بتوجيهات الرئيس كذلك، بضرورة التركيز على ربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، ومواصلة تأهيل الكوادر البشرية لمعالجة نقص الكفاءات الأكاديمية ومنع تسربها للخارج، مشيرا إلى أن خدمة سوق العمل وربط المناهج التعليمية به يوفر مئات الآلاف من الوظائف المطلوبة في المستقبل.

وأشاد عضو مجلس النواب، باستعراض الاجتماع ملف إنشاء الجامعات الأهلية والتحول الرقمي وميكنة الخدمات، ومستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الجهود المبذولة من جانب المستشفيات الجامعية لإستقبال جرحى ومصابي قطاع غزة، وتوفير الأدوية لصالح أهالي غزة.

واختتم النائب مدحت الكمار أن، مصر عازمة على إحداث طفرة في البحث العلمي والتعليم الجامعي تناسب العصر والجمهورية الجديدة، مضيفا أن الرئيس يقود ثورة هائلة في التعليم العالي، وهو ما يضمن لمصر مكانا متميزا في المستقبل.