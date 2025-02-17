شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مفاجأة.. درجات الحرارة لمدة 7 أيام قادمة بكافة أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة حالة الطقس المتوقعة من الإثنين 17 فبراير 2025 إلى السبت 22 فبراير 2025.

وينشر ”الخليج 365” درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة ، كما يلى:

الإثنين 17 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجات.

الثلاثاء 18 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجات.



الأربعاء 19 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجات.

الخميس 20 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجات.

الجمعة 21 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجات.



السبت 22 فبراير 2025

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة

. - الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية: العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

ويسود اليوم الاثنين 17 فبراير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية شمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية الغربية ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ومدن القناة، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.