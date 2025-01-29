حميد الأحمر يفقد السيطرة وأصبح يهرف بما لايعرف في تغريداته وإصابته بحاله من الذعر والخوف بعد هذا الحدث

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عدن - ياسمين التهامي - يد الأحمر يفقد السيطرة وأصبح يهرف بما لايعرف في تغريداته وإصابته بحاله من الذعر والخوف بعد هذا الحدث كشف القيادي بحزب الإصلاح، حميد الأحمر، الأربعاء، مخاوف من سقوط مدينة مأرب ، اخر معاقل حزبه شمال اليمن .. يتزامن ذلك مع عودة المواجهة على تخموها وسط رسائل مهمة من صنعاء.ونشر الأحمر تغريدة مطولة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل تضمنت تناقض وعدم فهم لما يدور.واعتبر الأحمر ما وصفها بالتحشيدات بمثابة محاولة لإرسال رسائل قوة للإبقاء على المفاوضات، لكنه لم يخفي قلقه من ان تكون الجولة لحسم المعركة .وجاء تغريدة الأحمر غداة عودة المواجهات إلى تخوم المدينة.وافادت الفصائل الموالية للتحالف في مأرب بتعرض مواقعها لقصف بالكاتيوشا والطيران المسير.وتدو المواجهات ، وفق المصادر ، غرب المدينة وتحديدا جبهة المشجح.ومع أن صنعاء لم تنفي او تؤكد ذلك ، الا انها كان جبهات تخوم المدينة كانت شهدت خلال الايام الأخيرة استعراض للقبائل الموالية لصنعاء حيث أقيم عرض كبير لقبائل مأرب في صرواح بحضور رئيس الاستخبارات أبو علي الحاكم وذلك بعد يوم على عرض قبلي لقبائل خولان صنعاء .

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