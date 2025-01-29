صنعاء تحذر الأمم المتحدة

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عدن - ياسمين التهامي - رت حكومة صنعاء ، الأمم المتحدة من جرها نحو مناقشة مسألة إيقاف أو استمرار عمل الأمم المتحدة في أية محافظة بعينها بشكل مستقل وفردي عن بقية المحافظات اليمنيةوقال وزير خارجية صنعاء جمال عامر، خلال لقائه المنسق المقيم للأمم المتحدة - منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هاينس " أن صنعاء ترفض مبدأ سياسة لّي الذراع التي أثبتت فشلها وعدم جدواها خلال الأعوام الماضية " وطالب عامر الأمم المتحدة ومنظماتها بالالتزام بالدستور والقوانين اليمنية، وعدم القيام بأي أعمال مخالفة لها تتعارض مع سيادة وأمن البلاد ، مؤكدا في ذات الوقت التزام واحترام صنعاء لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية، بما في ذلك المتعلقة بالحصانات والامتيازات لموظفي الأمم المتحدة , وفق الخبر الرسمي لوكالة سبأ التي تبث من صنعاء . مؤكدًا على موقف حكومته الواضح لتعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وفقاً لمعادلة الاحترام والالتزام المتبادل لميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية من جهة والدستور اليمني والقوانين الوطنية النافذة من جهة أخرى. ووفق الوكالة فقد أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة - منسق الشؤون الإنسانية، أن الأمم المتحدة حريصة على تواجدها في اليمن ،و أن الأمم المتحدة منفتحة لمناقشة جميع القضايا في إطار الحوار البناء.

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