جدول مراحل إدخال الطعام للرضيع.. متى يتناول المكرونة والعسل؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الانتقال من الرضاعة الطبيعية أو استخدام اللبن الصناعي إلى تناول الأطعمة المهروسة ثم الصلبة، أو حتى إدخال السكريات، هو رحلة طويلة تخوضها الأمهات مع أطفالهن لتنميتهم على التغذية الصحية السليمة، بينما توصي الهيئات الصحية بإرضاع الأطفال رضاعة طبيعية في أول 6 أشهر من أعمارهم، سواء كان الاعتماد على حليب الأم أو اللبن الصناعي.

جدول مراحل إدخال الطعام للرضيع

ووفقًا لما ذكره الموقع الطبي «مايو كلينك»، وأشارت إليه الدكتور غادة صلاح الصياد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، فإنه في المرحلة العمرية بين 4 و6 أشهر، يكون أغلب الرضع مستعدين لتناول الأغذية غير السائلة المضافة إلى نظامهم الغذائي المكون من حليب الأم أو الحليب الاصطناعي، بينما يشمل جدول مراحل إدخال الطعام للرضيع الآتي:

المرحلة الأولى (من 4 أشهر إلى 6 أشهر):

في هذه المرحلة تبقى الأولوية للرضاعة الطبيعية الكاملة قبل الأكل مباشرة.

الكمية: 0.5 - 2 ملعقة صغيرة من الوجبة.

عدد الوجبات: نبدأ بوجبة واحدة ثم تدريجيًا.

طريقة تقديم الأكل: يجب تقديم أكلات مسلوقة ومهروسة مع تخفيفها بالماء.

نوع الأكل: يفضل أن تكون أرز مسلوق وتخفيفه بحليب الأم أو الحليب الصناعي، ثم الاختيار بين القائمة الآتية:

1- الحبوب: أرز (أسمر أو أبيض)، شوفان.

2- الفواكه: تفاح، موز، كمثرى، برقوق، خوخ.

3- الخضروات:بطاطا، بطاطس، جزر، كوسا، قرع.

4- تجنبي البروتين في هذه المرحلة.

5- تجنبي منتجات ألبان.

المرحلة الثانية (من 6 شهور إلى 8 شهور):

من المهم أيضًا الرضاعة قبل الأكل سواء الحليب الطبيعي أو الصناعي.

الكمية: معلقتين كبار أو نص فنجان شاي حسب شهية الطفل.

عدد الوجبات: 2 في اليوم.

طريقة تقديم الأكل: مسلوق ومهروس إلى سماكة البودينج أو البيوريه.

نوع الأكل :

1- الحبوب: مكرونة، حبوب المرحلة الأولى

2- الفواكه: عنب، بطيخ، مانجو، فراولة، توت.

3- الخضروات: بروكلي، قرنبيط، باذنجان، بصل، (فول مدمس، عدس).

5- البروتين: زبادي، بيض، دجاج، كبدة، ثم اللحم.

6- منتجات الألبان: تقدم في نهاية المرحلة.

المرحلة الثالثة (من 8 شهور إلى 12 شهر):

تصبح الرضاعة وجبة تكميلية بعد الأكل، إذ يكتفي الطفل يوميًا ب 600 مل حليب سواء من الرضاعة الطبيعية أو الصناعية.

الكمية: طبق صغير.

عدد الوجبات: 3 وجبات + 2 سناكس.

طريقة تقديم الأكل: مهروس أو مبشور أو متقطع و ممكن.

نوع الأكل:

- الحبوب: بيزيد على المرحلتين السابقتين البسكويت بأنواعه، توست، خبز.

- الفواكه: كل أنواع الفواكه.

- الخضروات: كافة أنواع الخضروات.

- البروتين: يتم إضافة الأسماك في هذه المرحلة.

المرحلة الرابعة (فوق السنة):

في هذه المرحلة يمكن إدخال الحليب البقري مع الرضاعة أو كرضاعة أساسية، والرضاعة عامةً بعد الأكل، وتصبح احتياجات الطفل اليومية 500 مل حليب في اليوم فقط، وفي هذه المرحلة يمكن تقديم العسل للطفل.