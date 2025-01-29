دولة تفعل حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس لاسا القاتل.. تعرف على أعراضه

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تزال حالة الطوارئ في نيجيريا مستمرة بسبب الخوف من انتشار فيروس لاسا الخطير، الذي ينتقل بشكل رئيسي إلى البشر عن طريق ملامسة أطعمة أو أدوات منزلية ملوثة ببول أو براز القوارض.

وخلال الأيام الماضية، أعلن مركز مكافحة الأمراض في نيجيريا، عن تسجيل 190 حالة وفاة بسبب حمى لاسا، وإصابة 1154 شخصا في ست ولايات نيجيرية، إذ أكد جيدي إدريس رئيس مركز مكافحة الأمراض إن المركز صنف مخاطر المرض على أنها مرتفعة للغاية ويجب مواجهتها لمنع التفشي.

ما هو فيروس لاسا؟

وحمى لاسا، هي عبارة عن فيروس حيواني المصدر، يصيب الإنسان عند مخالطته للحيوانات المصابة، وينتمي الفيروس إلى فصيلة الفيروسات الرملية، إذ اكتُشف لأول مرة في عام 1969 في نيجيريا، وينتقل للإنسان عن طريق ملامسة أغذية أو أدوات منزلية ملوثة ببول جرذان المستوم المصابة بالعدوى أو برازها، أو عن طريق الملامسة المباشرة للجرذان المصابة بالعدوى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتكمن الصعوبة في عدم القدرة على التمييز سريريًا بين حمى لاسا وأمراض معدية أخرى، مثل الملاريا وحمى التيفود وداء الشيغيلات والحمى الصفراء، والأنواع الأخرى من الحمى النزفية الفيروسية.

أعراض فيروس لاسا المنتشر في أفريقيا

تتراوح فترة حضانة حمى لاسا بين يومين و21 يومًا، ولا تظهر الأعراض عادًة، أو أعراض خفيفة على حوالي 80% من الأشخاص المصابين بالعدوى، وتأتي تدريجيًا، على النحو الآتي:

الإصابة بالحمى.

الضعف العام.

الصداع.

التوعك.

التهاب الحلق.

الألم العضلي.

الألم الصدري.

الغثيان والقيء.

الإسهال.

السعال.

الألم البطني.

الأعراض الوجيمة للإصابة بمرض فيروس لاسا

قد تحدث الوفاة عادة في غضون 14 يومًا من ظهور الأعراض الوخيمة، والتي تأتي على النحو التالي:

تورّم في الوجه.

سائل في الجوف الرئوي.

نزيف فموي أو أنفي أو مهبلي.

انخفاض ضغط الدم.

تظهر صدمة ونوبات.

حالة رعاش وتوهان وغيبوبة في مراحل متقدمة من المرض.

مضاعفات الإصابة بفيروس لاسا

قد يستغرق التعافي وقتًا طويلًا، ولكن الخطر في المضاعفات التي تحدث بعد التعافي، مثل الإصابة بفقدان السمع المفاجئ بمعدلات مختلفة وربما تصل إلى 25%، مع العلامات العصبية وضعف البصر وآلام المفاصل وتساقط الشعر العابر والاضطرابات النفسية.

هل يمكن علاج فيروس لاسا؟

لا يوجد حاليًا دواء مضاد للفيروسات معتمد لعلاج حمى لاسا، لكن يمكن تحسين فرص بقاء المرضى على قيد الحياة بفضل الوقاية، وقد أُعطي دواء الريبافيرين المضاد للفيروسات لعلاج حمى لاسا.

الوقاية من خطر انتقال العدوى من القوارض إلى الإنسان

تعتمد الوقاية من حمى لاسا على الحد من مخالطة القوارض، وقد يساعد على الوقاية من المرض، تعزيز تدابير النظافة الصحية المجتمعية السليمة لتجنب دخول القوارض المنازل، فيما ينبغي للعاملين في مرافق الرعاية الصحية دومًا، اتخاذ الاحتياطات المعيارية للعاملين في مرافق الرعاية الصحية، للوقاية من العدوى ومكافحتها لدى رعاية المرضى.

بالإضافة إلى التقيد بالقواعد الأساسية لنظافة اليدين والنظافة التنفسية واستخدام المعدات الوقائية الشخصية، وعدم ملامسة دم المرضى وسوائل جسمهم، والمواضع أو المواد الملوثة مثل الملابس والفراش.