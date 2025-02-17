خريطة جسمك العاطفية.. كيف ينعكس الحب والخوف والاكتئاب جسديا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل شعرت يومًا بألم في المعدة عند التوتر؟ أو خفقان في قلبك عند الوقوع في الحب؟.. الأمر ليس مجرد إحساس داخل عقلك، بل هي أحاسيس حقيقية تترجم إلى بعض الأحاسيس المختلفة التي تترك بصمتها على جسدك، لتتحول إلى خريطة حية مرسومة على الأعضاء والأعصاب الهرمونات، لذا لا بد أن تعرف خريطة جسمك العاطفية، وكيف ينعكس الحب والخوف والاكتئاب جسديا؟

تعرف على خريطة جسدك العاطفية

يتعامل الجسد مع المشاعر بطريقة مختلفة، إذ يشعر بالخوف كما لو كان يواجه خطرًا حقيقيًا، فينشط الجهاز العصبي، ما بدوره يؤدي إلى تسارع نبضات القلب، وعدد من الأعراض التي قد تصل إلى ضيق التنفس، وتوتر العضلات، كما يفرز الدماغ هرمونات مثل الأدرينالين والكورتيزول، في محاولة للدفاع عن نفسه ضد شعور التوتر، استعدادًا للهروب أو المواجهة، وكل ذلك يفسر هذا الشعور ببرودة الأطراف أو التعرق المفاجئ عند الخوف الشديد، بحسب موقع «pnas».

أما مشاعر الحب فتعد أفضل المشاعر التي تمنح الجسد شعورًا بالراحة والأمان، فعند الشعور بالحب يفرز الجسم هرمونات مثل الأوكسيتوسين والدوبامين، ما يحسن المزاج، ويخفض مستوى التوتر، كما يعزز صحة القلب والمناعة، لهذا يوصف البعض مشاعرهم عند الوقوع في الحب بالدفء الجسدي، بسبب إفراز تلك الهرمونات والدخول في حالة الاستكانة التي تحسن أيضًا جودة النوم.

كيف يؤثر الاكتئاب على جسدك؟

ويأتي الاكتئاب ضمن أبرز المشاعر السلبية التي لا تلقي بظلالها على المزاج فقط، بل تترك بصماتها العميقة على الجسد، ما بدوره قد يؤدي إلى إرهاق مزمن، وآلام عضلية، واضطرابات في الجهاز الهضمي، وفي بعض الحالات يتسبب في ضعف المناعة، كما يؤثر على الدماغ بتقليل مستويات السيروتونين، ما يسبب اضطرابات في النوم وفقدان الشهية، ويجعل الجسم في حالة من الاستنزاف المستمر، بحسب وليد هندي استشاري الطب النفسي في حديثه لـ«الوطن».

أما مشاعر الغضب، فيقول هندي إنّها بمثابة انفجار داخلي يرفع ضغط الدم ويزيد من إفراز الأدرينالين، ما يؤدي إلى شد عضلي، وصداع، واضطرابات هضمية، كما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل، بسبب تأثيره السلبي على الأوعية الدموية.

لذلك ينصح استشاري الطب النفسي، بالحفاظ على الاسترخاء والتأمل، إذ يساعدان على تهدئة الجهاز العصبي، وخفض مستويات التوتر، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي والقلب، إلى جانب ممارسة تمارين التنفس العميق الذي يقلل من إفراز الكورتيزول، ما يحمي الجسم من تأثيرات التوتر المزمنة.