شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج الحيوانى والان مع تفاصيل الخبر

التغيرات المناخية لها تأثيرات سلبية كبيرة في مجال الإنتاج الحيواني من ناحية التربية وإنتاج الأغذية الحيوانية، وتغير المناخ له آثار مدمرة على صحة الحيوانات، ويمكن أن يؤثر أيضا على أنماط الأمراض، مما يجعل السيطرة على تفشي الأمراض أكثر صعوبة.‬

ووفقًا لـ معهد بحوث الانتاج الحيوانى فالثروة الحيوانية تحتاج لمجموعة من الآليات للتكييف والتعامل مع آثار التغيرات المناخية فمن الممكن أن يتسبب تغير المناخ بشكل مباشر في تدمير الثروة الحيوانية .

وفى التقرير التالى نتعرف على تأثيرات التغيرات المناخية على الانتاج الحيوانى:

1- التقلبات المناخية في الظروف البيئية مثل الإجهاد الحرارى تؤثر على الاستجابات الفسيولوجية و المناعية للحيوانات بشكل مباشر وغير مباشر أيضا .

2- يؤثر التغير المناخى على نسبة الأمراض الحيوانية ويسهل انتشارها .

3- يتسبب الإجهاد الحراري فى تغيرات تظهر على الحيوان في عدة صور منها فقدان الشهية حيث تقل كمية استهلاك الأعلاف، و تؤدي درجات الحرارة المرتفعة وارتفاع رطوبة الهواء لانخفاض استهلاك الأعلاف للماشية، و تقلل النمو و تؤثر درجات الحرارة بشكل مباشر على نمّو المواشي فكلّما زادت فترة التعرَض للحرارة كلّما قلّ حجمها.

4- الإجهاد الحرارى يهدد حياة الحيوانات من خلال التأثير المباشر على حياة الحيوان بتغيير حموضة الدم مما يؤثر على ضعف كفاءة التنفس ويؤثر ذلك على كفاءة اداء القلب ووظائف الكلى ويحدث ما يسمى ضربة الشمس التي تمثل خطورة شديدة على حياة الحيوان لو لم يتم انقاذه وعلاجه مبكرا.

5- ينخفض إنتاج الحليب في فصل الصيف عادة بسبب التعرض المستمر للحرارة.

6- إنتاج الحليب ليس مرتبطاً فقط بتناول الاعلاف وجودتها بل بدرجات الحرارة المرتفعة التي تتعرّض لها المواشي، في ارتفاع درجات الحرارة تتأثّر العمليات الفسيولوجية المرتبطة بالرضاعة، بالإضافة لانخفاض مستوى هرمون الغدة الدرقية خلال فصل الصيف.

7- تتغير مكونات الحليب تبعاً لارتفاع درجات الحرارة، فوجد تجريبياً ان ارتفاع درجات الحرارة يؤدي لانخفاض كميات المواد الدهنية وغير الدهنية في الحليب.

8- الإجهاد الحرارى له تأثيرات تعرض الحيوان لتغيرات في كيميائية الدم تؤثر تأثيرا سلبيا على فسيولوجيا الجسم، وأداء وظائف أعضاء الجسم مما يتسبب في انخفاض نسب الخصب مما يجعل فترة الصيف مؤثرة على عملية الخصوبة والتناسل للحيوانات، وبالتالي انخفاض معدل الولادات .

9- تؤثر درجة الحرارة العالية تأثيرا شديدا على القدرة التناسلية للحيوان مثل "تأخر سن البلوغ ، نوعية السائل المنوي رديئة ، عدم انتظام دورات الشبق "مما يجعلة عرضة في الأمراض .

