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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضيوف خادم الحرمين يؤدون مناسك العمرة وسط خدمات مميزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وسط أجواء إيمانية وخدمات متميزة، أدى ضيوف الدفعة الثالثة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة مناسك العمرة.
وتنفذ البرنامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعام 1446هـ.
وأشادوا بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في خدمة الحرمين الشريفين، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما خير الجزاء.
وعبّر المعتمرون عن سعادتهم البالغة بما منّ الله عليهم بسلامة الوصول إلى مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة.
وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 18 دولة من قارة أفريقيا.
وأعدت اللجان العاملة برنامجًا دينيًا وثقافيًا للمستضافين خلال إقامتهم في مكة المكرمة تشمل زيارة معرض الوحي، ومصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، إلى جانب برامج علمية وثقافية متنوعة.
وتنفذ البرنامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعام 1446هـ.
برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرةوأكد المستضافون، أن البرنامج يجسد رسالة وعناية حكومة المملكة -أيدها الله- في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم أجمع.
وأشادوا بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في خدمة الحرمين الشريفين، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما خير الجزاء.
وعبّر المعتمرون عن سعادتهم البالغة بما منّ الله عليهم بسلامة الوصول إلى مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة.
خدمات متكاملة وتسهيلاتوأشادوا كذلك بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تقديم الخدمات المتكاملة والتسهيلات لهم.
وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 18 دولة من قارة أفريقيا.
وأعدت اللجان العاملة برنامجًا دينيًا وثقافيًا للمستضافين خلال إقامتهم في مكة المكرمة تشمل زيارة معرض الوحي، ومصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، إلى جانب برامج علمية وثقافية متنوعة.