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صور.. ضيوف خادم الحرمين يؤدون مناسك العمرة وسط خدمات مميزة

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واس - مكة المكرمة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وسط أجواء إيمانية وخدمات متميزة، أدى ضيوف الدفعة الثالثة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة مناسك العمرة.
وتنفذ البرنامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لعام 1446هـ.

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة

وأكد المستضافون، أن البرنامج يجسد رسالة وعناية حكومة المملكة -أيدها الله- في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم أجمع.
ضيوف خادم الحرمين - واس

وأشادوا بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- في خدمة الحرمين الشريفين، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما خير الجزاء.
وعبّر المعتمرون عن سعادتهم البالغة بما منّ الله عليهم بسلامة الوصول إلى مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة بكل يسر وطمأنينة.

خدمات متكاملة وتسهيلات

وأشادوا كذلك بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تقديم الخدمات المتكاملة والتسهيلات لهم.
ضيوف خادم الحرمين الشريفين يؤدون مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية وخدمات مميزة - واس

وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 18 دولة من قارة أفريقيا.
وأعدت اللجان العاملة برنامجًا دينيًا وثقافيًا للمستضافين خلال إقامتهم في مكة المكرمة تشمل زيارة معرض الوحي، ومصنع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، إلى جانب برامج علمية وثقافية متنوعة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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