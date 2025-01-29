شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الرعي في محمية الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي 40 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.

وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل، غرامة 500 ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.