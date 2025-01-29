شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

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ضباب متباين الشدة

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توقعات طقس الأربعاء

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عن، منعلى أجزاء من 9 مناطق خلال ساعاتمن يوم الأربعاءتبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف.المنطقة الشرقية: العبيلة والعديد وحرض والأحساء وبقيق وذعبلوتن.الرياض: الدوادمي وعفيف.مكة المكرمة: أضم وميسان والطائف.المدينة المنورة: خيبر ووادي الفرع والمدينة المنورة واليتمة والحناكية والمهد.حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء.القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.الباحة: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.يتوقعفي تقريره عناليوم الأربعاء على مناطق المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية.كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.