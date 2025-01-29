شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 9 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف.
الرياض: الدوادمي وعفيف.
مكة المكرمة: أضم وميسان والطائف.
المدينة المنورة: خيبر ووادي الفرع والمدينة المنورة واليتمة والحناكية والمهد.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء.
القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
الباحة: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
تبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات على أماكن الضباب المتوسط، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: العبيلة والعديد وحرض والأحساء وبقيق وذعبلوتن.
الرياض: الدوادمي وعفيف.
مكة المكرمة: أضم وميسان والطائف.
المدينة المنورة: خيبر ووادي الفرع والمدينة المنورة واليتمة والحناكية والمهد.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء.
القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
الباحة: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
توقعات طقس الأربعاءيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.