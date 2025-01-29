شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. أمطار خفيفة على أجزاء من 9 مناطق اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أماكن الأمطار الخفيفة

ضباب متباين الشدة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

ضبابًا متباين الشدة

الصباح الباكر

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أماكن انتشار الضباب

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توقعات طقس الأربعاء

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عن، من أمطار خفيفة على أجزاء من 9 مناطق اليوم الأربعاء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.المنطقة الشرقية: حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.الرياض: الزلفي والمجمعة والغاط وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.مكة المكرمة: الطائف والشعيبة والليث والعاصمة المقدسة.المدينة المنورة: الحناكية والمهد.تبوك: المعظم وتيماء والوجه وأملج.الجوف: دومة الجندل وسكاكا.الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والعقيق.عسير: البرك والقحمة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.يتوقعفي تقريره عنعلى أجزاء من 9 مناطق خلال ساعاتمن يوم الأربعاءتبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات عبى أماكن الضباب المتوسط، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيفالمنطقة الشرقية: العبيلة والعديد وحرض والأحساء وبقيق وذعبلوتنالرياض: الدوادمي وعفيفمكة المكرمة: أضم وميسان والطائفالمدينة المنورة: خيبر ووادي الفرع والمدينة المنورة واليتمة والحناكية والمهدحائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراءالقصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقورالباحة: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسنعسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومةجازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروبيتوقعفي تقريره عناليوم الأربعاء على مناطق المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقيةكما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق