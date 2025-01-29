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شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الشرقية.. أمطار خفيفة على أجزاء من 9 مناطق اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار خفيفة على أجزاء من 9 مناطق اليوم الأربعاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
الرياض: الزلفي والمجمعة والغاط وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
مكة المكرمة: الطائف والشعيبة والليث والعاصمة المقدسة.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد.
تبوك: المعظم وتيماء والوجه وأملج.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والعقيق.
عسير: البرك والقحمة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
تبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات عبى أماكن الضباب المتوسط، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف.
الرياض: الدوادمي وعفيف.
مكة المكرمة: أضم وميسان والطائف.
المدينة المنورة: خيبر ووادي الفرع والمدينة المنورة واليتمة والحناكية والمهد.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء.
القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
الباحة: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
أماكن الأمطار الخفيفةالمنطقة الشرقية: حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
الرياض: الزلفي والمجمعة والغاط وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
مكة المكرمة: الطائف والشعيبة والليث والعاصمة المقدسة.
المدينة المنورة: الحناكية والمهد.
تبوك: المعظم وتيماء والوجه وأملج.
الجوف: دومة الجندل وسكاكا.
الباحة: الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والعقيق.
عسير: البرك والقحمة والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد.
ضباب متباين الشدةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، ضبابًا متباين الشدة على أجزاء من 9 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الأربعاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انعدام مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن الضباب الكثيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات عبى أماكن الضباب المتوسط، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات على أماكن الضباب الخفيف.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: العبيلة والعديد وحرض والأحساء وبقيق وذعبلوتن.
الرياض: الدوادمي وعفيف.
مكة المكرمة: أضم وميسان والطائف.
المدينة المنورة: خيبر ووادي الفرع والمدينة المنورة واليتمة والحناكية والمهد.
حائل: الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء.
القصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور.
الباحة: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
توقعات طقس الأربعاءيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية.
كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.