شكرا لقرائتكم خبر عن عدو الكوليسترول والسكر.. احذر وضع هذا الطعام على سفرتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قد يؤدي تناول الوجبات السريعة إلى العديد من الآثار الضارة والأمراض الخطيرة. وفي هذا التقرير نرصد لكم خطورة تناول الوجبات السريعة على الكوليسترول والسكر، وفقا لموقع "clevelandclinic". الوجبات السريعة والسكر

يؤدي تناول الوجبات السريعة بكثرة إلى الشعور بالتعب وانخفاض الطاقة وارتفاع نسبة السكر في الدم، وذلك نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المكررة. الوجبات السريعة والكوليسترول

قد يؤدي الإفراط في تناول الوجبات السريعة في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ومن ثم الإصابة بأمراض القلب والسمنة وزيادة دهون البطن. أضرار أخرى لـ الوجبات السريعة:

-ارتفاع مستويات ضغط الدم. -الشعور بالانتفاخ. -مشكلات الجهاز الهضمي. -زيادة الوزن. -الاكتئاب. -زيادة الالتهابات -انخفاض القدرة على الذاكرة والتعلم. -ضعف المناعة. يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو أمراض الكلى أو القلب.

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